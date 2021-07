Milan, colpo a rischio: aumenta la concorrenza per Kamara

Sul jolly del club francese ci sarebbero diversi club pronti ad affondare il colpo: due società nostrane e due straniere

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan non ha pace: continuano senza sosta le ricerche per un innesto al centrocampo. Con il rinnovo di Kessié a rischio, i rossoneri avrebbero puntato ad acqusitare Boubakar Kamara, un mediano franco-senegalese in forza al Marsiglia.

Il calciatore è in scadenza con i transalpini e nonostante il suo contatto si interromperà il 30 giugno 2022, l'OM chiede ancora 20 milioni per il suo trasferimento; una cifra ragionevole se si tiene conto che il ragazzo, nel corso della stagione andata in archivio, ha raggiunto una quotazione pari a 37 milioni.

Però, i diavoli non vogliono arrivare a spendere una cifra così importante, tanto più ora che il giocatore marsigliese ha rifiutato l'offerta per il rinnovo in biancoazzurro.

Tutti alla corte di Kamara

La richiesta del Marsiglia però non è l'unico ostacolo che il Milan ha trovato in questa trattativa. Infatti, l'affare è complicato per lo più dalla pesante concorrenza di diversi club. Tra i quali, secondo il quotidiano HITC, si è aggiunto da poco anche il Newcastle.

Non solo i rossoneri su Boubacar Kamara. Il jolly, secondo quanto riporta Le Marseilles, sarebbe sulla lista dei desideri anche del Monaco, che però vorrebbe chiudere il tutto al più presto, mettendo sul piatto 30 milioni di euro.

Ma non è finita qui! Infatti, il nome del giovane centrocampista sembra essere uno dei più caldi di questa sessione di calciomercato. Sul calciatore del Marsiglia, che può giocare sia in difesa che a centrocampo, avrebbe messo gli occhi anche la Lazio.

A fare il punto sulla situazione del classe 1999 è stato Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia Mercato: "Il giocatore andrà in scadenza nel 2022. Il Marsiglia ha offerto una proposta di rinnovo, ma la situazione è complicata. Questo potrebbe portare i francese a scendere sotto i 20 milioni richiesti. La Lazio è molto forte sul giocatore e avrebbe proposto Escalante come contropartita tecnica. L’argentino sarebbe un profilo gradito".