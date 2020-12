Milan, chi è stato il migliore in campo contro lo Sparta Praga?

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Di nuovo lui, di nuovo Jens Petter Hauge. Come contro il Celtic, così contro lo Sparta. Due gol simili, molto, entrambi decisivi. A Praga il norvegese del ’99 regala al Milan vittoria e primato nel girone grazie a un gol che ormai riconosciamo come parte del suo repertorio, perché due indizi fanno una prova. Tunnel e piatto destro sul secondo palo. Per Hauge è il quarto gol stagionale, il terzo nella fase a gironi di Europa League con la maglia del Milan, dopo averne segnati altri 3 nelle qualificazioni con il Bodø/Glimt. Jens Petter è l’MVP di Sparta Praga-Milan: una prestazione con 1 gol, 3 tiri nello specchio della porta, 45 palloni toccati facendo spesso la cosa giusta. Sta crescendo il 15 rossonero, di partita in partita, conquistando minuti e fiducia, grazie ai gol, al sacrificio e alle giocate. Avanti così! >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<