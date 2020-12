Milan, Castillejo: “Posto da titolare? Qui è normale avere concorrenza”

MILANO – Samu Castillejo ha partecipato alla conferenza stampa, alla vigilia della partita con lo Sparta Praga. Ecco le cosa ha detto il calciatore del Milan, sulla concorrenza e sullo scudetto:

“Siamo al Milan, è normale che ci sia concorrenza perché ci sono grandi giocatori. Questo ci fa crescere, anche individualmente. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, come ci dice il mister. Ora dobbiamo avere la testa solo a domani. Indubbiamente stiamo facendo una buona stagione, ma dobbiamo continuare così perché la strada è lunga“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<