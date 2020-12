Milan, Castillejo goal pesanti he non assicurano la permanenza a Milanello

MILANO – Samu Castillejo è tornato ad essere protagonista. Lo spagnolo ha più volte trovato la strada del goal nell’ultimo periodo, tra campionato ed Europa League. Reti che però non assicurano la sua permanenza in rossonero nella prossima sessione di mercato, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il Diavolo infatti culla sempre l’idea di regalare a Stefano Pioli Florian Thauvin, ma per mettere le mani sul francese serve una cessione. L’indiziato numero uno è proprio l’ex Villarreal, complice anche la crescita di Alexis Saelemaekers. Il belga infatti è riuscito a strappare la maglia da titolare sulla fascia destra proprio a Castillejo, che nonostante le buone prove potrebbe partire a gennaio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<