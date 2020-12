Milan, cambia ancora la strategia per il vice Ibrahimovic?

MILANO – Avevamo riportato nei giorni scorsi come la dirigenza del Milan fosse incline all’arrivo soltanto di un difensore a gennaio. Il Corriere della Sera però riportando le ultime notizie di mercato sui rossoneri, ha fatto trapelare come le idee del Diavolo potrebbero essere cambiate nell’ultimo periodo. I numeri dell’attacco della squadra di Stefano Pioli senza Ibrahimovic hanno fotografato una situazione che inizia a preoccupare: un solo goal dal reparto offensivo senza lo svedese in campo. Gennaio si avvicina e nelle prossime settimane, sempre secondo la fonte, la dirigenza del club meneghino si confronterà anche sul possibile arrivo di una punta. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<