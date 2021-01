Milan, Brahim Diaz: “Siamo una grande squadra, gli avversari ci temono”

MILANO – Brahim Diaz ha disputato una grande partita nell’ultimo turno di campionato, contro il Torino. Lo spagnolo è stato eletto anche come migliore in campo. Dopo l’ottima prestazione con i granata il calciatore è intervenuto ai microfoni di Milan Tv ecco che cosa ha detto:

“Sono davvero felice di quello che stiamo facendo, sia come singoli che come squadra. Ora gli avversari ci temono e questo vuol dire che siamo una squadra forte. Il goal di Leao? Prima del mio assist c’è stata una grande giocata di Theo Hernandez, mi ha servito una gran palla. So che a Leao piace andare nello spazio, l’ho notato subito e l’ho servito vedendo che il difensore stava salendo. Però questa è una rete di squadra. Siamo tutti uniti giochiamo per l’altro e stiamo raggiungendo un buon livello. Cercheremo di continuare così fino a fine stagione“.

Brahim Diaz parla della stagione del Milan

Lo spagnolo ha poi risposto alla stagione che sta disputando la squadra rossonera:

“Sono importanti tutte le stagioni e tutti gli anni, noi però dobbiamo pensare al presente. Quest’anno si sta rivelando molto importante, ora dobbiamo continuare così per poter fare grandi cose”.

Notizie Milan – Brahim Diaz parla di Zlatan Ibrahimovic

La conclusione è affidata alle parole di Brahim Diaz su Zlatan Ibrahimovic:

“Ibra fa la differenza, sia in campo che fuori. Riesce a tirare fuori il meglio da noi, vuole sempre i massimo. Infortuni? Nell’ultimo periodo sono stati davvero tanti, ma chi gioca da sempre il massimo. Grazie al nostro spirito, ma non solo. E’ merito anche del mister e dello staff. I tifosi inoltre ci seguono e ci supportano, questo ci dà energia positiva. Vogliamo vincere tutte le gare, da qui alla fine del campionato“.

