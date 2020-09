Milan, Braglia: «Positivo vincere senza Ibrahimovic»

Milan – Braglia positivo sui rossoneri

Dopo la vittoria di ieri per 3-2 contro i norvegesi del Bodo-Glimt, il Milan ha raggiunto il play-off di Europa League, in cui affronterà i portoghesi del Rio Ave. Per commentare la prestazione, ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto l’ex portiere Simone Braglia. Queste le sue parole:

«Il Milan è una squadra che si sta costruendo per durare nel tempo. La squadra norvegese era mediocre ma veniva da 22 partite e non è una squadra così scarsa. Vincere una partita così è positivo, poi mancava Ibra, che è il 40% della squadra. L’aspetto positivo è che senza Ibra ha vinto una partita internazionale facendo tre gol».