Milan, Bennacer e Ibrahimovic: stessi tempi di recupero

Notizie Milan – Bennacer e Ibrahimovic ancora alle prese con gli infortuni, ecco quando dovrebbero rientrare

MILANO – Tra mercato e campionato. Il Milan è ‘diviso’ in due, se da un lato le questioni legate al possibile nuovo arrivo in difesa, e forse anche in attacco, sono al centro della cronaca calcistica, l’altra faccia della medaglia è la ripartenza della Serie A il prossimo 3 gennaio. Stefano Pioli e la sua squadra ripartiranno dalla sfida con il Benevento del doppio ex Filippo Inzaghi. In vista della gara con i giallorossi il Diavolo ‘conta’ i suoi infortunati. Matteo Gabbia è sicuramente quello che ne avrà di più, mentre il compagno di reparto, Simon Kjaer, potrebbe forse strappare una convocazione in modo da poter provare ad esserci contro la Juventus il 6 gennaio.

Più difficile vedere Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, anche solo in panchina, al ‘Vigorito’. Sia il centrocampista che l’attaccante rossonero infatti continuano il loro percorso per ristabilirsi dallo stop forzato. Entrambi alle prese con noie muscolari, potrebbero tornare a metà gennaio, il 18, secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Puntano il Cagliari di Di Francesco, Stefano Pioli non vuole affrettare i tempi, bisogna evitare ricadute o ulteriori problemi come successo proprio con Ibrahimovic. Oltre al Benevento e alla Juventus, non dovrebbero esserci nemmeno con il Torino, gara in programma il prossimo 9 gennaio. Discorso diverso invece per Samu Castillejo, uscito nell’ultima partita prima della sosta Natalizia contro la Lazio, per un indurimento al flessore. I tempi di recupero dello spagnolo sono incerti e continua ad allenarsi a parte. In questo caso si procederà ‘a vista’ , le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. Il campionato si avvicina e il Milan continua a fare i conti con i tanti infortunati. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<