Milan, Bennacer ci sarà contro il Parma

MILANO – Dovrebbe esserci Ismael Bennacer domenica sera, contro il Parma. Questo è quello che riporta Tuttosport, sui rossoneri, in vista della prossima gara di campionato. Il centrocampista era in forse, non al meglio della condizione, ma con i gialloblù dovrebbe giocare al fianco di Franck Kessie. Pioli ha quindi recuperato uno dei suoi titolari.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<