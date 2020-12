Milan attento, per Szoboszlai è sceso in campo Zidane

MILANO – Attenzione alla concorrenza. Dominik Szoboszlai piace a tanti, Milan compreso, i rossoneri però devono fare i conti con il Real Madrid. Secondo quanto riporta la Bild infatti sarebbe sceso in campo anche Zinedine Zidane, allenatore dei Blancos, per convincere il talento ungherese a trasferirsi in Spagna. Nei giorni però abbiamo riportato come la squadra favorita nella corsa al calciatore in forza al Salisburgo sia il Lipsia, che come il club austriaco fa parte dell’universo Red Bull. Il Real Madrid però non molla il suo obiettivo, anzi ha deciso di alzare il pressing, facendo intervenire direttamente i suo allenatore. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA