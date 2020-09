Milan, ancora valida la pista che porta a Marc Roca

Milan – Non si molla Marc Roca: la situazione

Nonostante le parole di Maldini nel pre-partita della sfida al Bologna di ieri, nel quale ha escluso trattative per rinforzare il centrocampo, la società rossonera continua a monitorare alcune piste. Viste le difficoltà per arrivare a Lingard e Bakayoko, richiesti rispettivamente da Tottenham e PSG, il Milan sembra essere tornato sul profilo di Marc Roca dell’Espanyol. Sondato nei mesi scorsi e seguito con interesse, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, i rossoneri potrebbero intavolare nuovamente una trattativa nel caso in cui uno tra Lucas Paquetà e Rade Krunic lasciassero il club. Nonostante il club catalano militi ora nella seconda division spagnola, la cifra richiesta è vicina ai 20 milioni di euro dato il contratto in scadenza 2022. Nei prossimi giorni, risolta la priorità difensore centrale, potrebbero esserci novità. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato in casa rossonera. Spunta un’indiscrezione totalmente a sorpresa: offerta in arrivo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA