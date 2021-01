Milan, ancora nessuna offerta per Andrea Conti e Leo Duarte

MILANO – Il mercato del Milan passa anche dalle cessioni, anche se piovo smentite. Stefano Pioli infatti in conferenza stampa ha negato che siano giocatori in uscita. Nonostante questo alcuni rossoneri sembrano avere la valigia in mano. Andrea Conti è sempre al centro delle cronache di calcio mercato. Il terzino del Milan ormai è una terza scelta per Stefano Pioli, complici l’exploit di Davide Calabria, che ha recuperato posizioni sull’ex Atalanta superandolo nelle gerarchie del tecnico. Senza dimenticarsi l’arrivo, seppure in prestito di Diogo Dalot dal Manchester United.

Notizie Milan – Conti in uscita? Non ci sono offerte per il terzino

Secondo quanto riporta Tuttosport però per l’ex Atalanta non sono arrivate offerte concrete e questo potrebbe pesare ovviamente soprattuto se il Milan ha intenzione di fare cassa, o mandare a giocare il giocare, per non perdere l’investimento fatto. La Fiorentina di Cesare Prandelli e il Genoa di Davide Ballardini, sono i due club interessati al terzino. Senza dimenticare le piste estere, dove potrebbe finire grazie a qualche scambio del club rossonero.

Anche per Duarte nessuna offerta e potrebbe giocare in Coppa Italia

Anche Leo Duarte è uno di quei giocatori che sembrano essere in uscita. La dirigenza cerca possibili acquirenti e nuove sistemazioni, per il brasiliano sembrava invece poter esserci un ritorno in patria all’orizzonte, anche in questo caso però dalle parti di via Aldo Rossi nessuno si è fatto vivo, sempre secondo la stessa fonte. il Milan chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro. Cifra che permetterebbe di evitare una minusvalenza, dato che il Diavolo lo acquistò per una cifra pari a 11 milioni di euro. In ogni caso i rossoneri ascolteranno ogni offerta per i due, per Duarte infatti non va scartata l’ipotesi di un prestito. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<