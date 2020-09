Milan, anche la Sampdoria si inserisce nella corsa a Krunic

Milan – Spunta la Sampdoria per Krunic

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita, dati i vari esuberi della rosa rossonera. Tra questi, il più richiesto sembra essere certamente Rade Krunic, centrocampista arrivato dall’Empoli nella passata stagione per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Da tempo nel mirino di Friburgo, Benevento e Torino, secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista bosniaco sarebbe ora nel mirino della Sampdoria. Il Milan, dal canto suo, continua a chiedere una cifra molto vicina al suo valore d’acquisto nella passata stagione, cifra che, almeno per ora, il club di Ferrero non sembra intenzionata a spendere dato il mercato in uscita bloccato. La situazione sembra avviarsi verso una cessione del giocatore classe ’93, che con tutta probabilità avverrà negli ultimi giorni di calciomercato, consentendo ai club interessati di poter strappare un prezzo di maggiore convenienza.