Milan, Ag.Kalulu: “Contento dell’esordio, a lungo in rossonero”

MILANO – L’agente di Pierre kalulu ha parlato al portale MilanNews.it, ecco che cosa ha detto sul suo assistito:

"Ovviamente è stato felice del suo esordio in campionato con il Milan, meno del risultato finale. Lui è un ragazzo ambizioso, vuole sempre vincere. In questo momento sente la fiducia del suo allenatore e di tutto lo staff a Milanello. Futuro? Può sempre accadere di tutto nel calcio, l'intenzione è comunque quella di restare a lungo in rossonero. Vuole vincere titoli e stare con il resto della squadra".