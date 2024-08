Milan: Adli-Fiorentina, è fatta per il prestito con diritto di riscatto

Secondo 'TuttoMercatoWeb', è fatta per il passaggio di Adli alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, è fatta per la cessione di Yacine Adli alla Fiorentina. Il centrocampista francese si trasferirà in viola in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. È possibile che le visite mediche vengano svolte domani a Firenze.