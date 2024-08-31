Milan: Abraham ha raggiunto il resto della squadra in ritiro

Tammy Abraham, nuovo acquisto rossonero, ha raggiunto i compagni in ritiro a Roma in vista della partita contro la Lazio

In vista dell’imminente gara di questa sera contro la Lazio, il nuovo arrivo in casa Milan, Tammy Abraham ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro rossonero a Roma. Il centravanti inglese stasera all’Olimpico sarà in panchina e potrà essere una soluzione in più per Fonseca che pensa ad una formazione rivoluzionata.