Milan: Abraham ha raggiunto il resto della squadra in ritiro
Milan: Abraham ha raggiunto il resto della squadra in ritiro

Stefania Palminteri
milano
31 Agosto, 14:20 2024
Tammy Abraham, nuovo acquisto rossonero, ha raggiunto i compagni in ritiro a Roma in vista della partita contro la Lazio

In vista dell’imminente gara di questa sera contro la Lazio, il nuovo arrivo in casa MilanTammy Abraham ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro rossonero a Roma. Il centravanti inglese stasera all’Olimpico sarà in panchina e potrà essere una soluzione in più per Fonseca che pensa ad una formazione rivoluzionata.

