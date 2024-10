Milan: 4 rigori come l’Atalanta, in Serie A nessuno come loro

In merito all'arbitraggio e ai rigori concessi in Fiorentina-Milan, Paulo Fonseca ha spiegato in conferenza stampa dopo la partita: "Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi... Quanti rigori vediamo in Serie A?".