Mercato: non c’è il Milan nei piani di Memphis Depay

MIALNO – Ci aveva pensato il Milan. Memphis Depay era uno dei nomi accostati alla squadra rossonera, il giocatore infatti sembra aver maturato la decisione di lasciare il Lione. Il suo desiderio sarebbe quello di andare da Ronald Koeman a Barcellona, la squadra blaugrana però non sembra avere i soldi per chiudere l'affare con i francesi. Discorso diverso per il Paris Saint-Germain, l'infortunio di Neymar potrebbe influire e molto sulla vicenda, con la squadra di Leonardo che dovrebbe tentare l'assalto a gennaio. Con buona pace del calciatore che dovrà rivedere i suoi piani e le sue intenzioni di giocare insieme a Messi. E il Milan? I rossoneri sembrano ormai essere staccati, lontanissimi dall'olandese. Anche perché la dirigenza non è intenzionata ad acquistare una nuova punta nella prossima sessione di mercato.