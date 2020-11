Mercato, Maldini fa sul serio: “Questa volta può venire al Milan!”

News Milan, il colpo per gennaio è un vecchio pallino rossonero

MERCATO MILAN – Il reparto che, al momento, dà più certezze a Stefano Pioli e ai sostenitori rossoneri è senza dubbio il centrocampo. La coppia centrale formata da Franck Kessie e da Ismael Bennacer, infatti, offre garanzie sia in fase di contenimento che in quella dell’impostazione offensiva: l’algerino si muove per tutto il campo sradicando e recuperando palloni dagli avversari, con l’ivoriano che lo protegge, con il suo fisico e il suo atletismo, proponendosi anche nelle zone più avanzate del campo. La loro complementarietà e, in maniera piuttosto evidente, uno dei punti di forza di questo Milan. Pronto a subentrare, inoltre, l’acquisto top dell’estate. Sandro Tonali, pagato 40 milioni di euro, sta ancora pagando l’inserimento in un club nettamente più prestigioso rispetto al suo precedente; età e talento, comunque, sono dalla sua parte, così come il tempo per esplodere.

Tre nomi per quattro posti, contando titolari e riserve per il 4-2-3-1 di Pioli. E il quarto uomo? Al momento c’è Rade Krunic, spesso anche impiegato nei tre trequartisti dietro Ibrahimovic. In prestito c’è Matteo Pobega, che sta facendo bene allo Spezia ma che, di fatto, è ancora acerbo per il livello del Milan. Ecco che la soluzione potrebbe arrivare dal mercato, così come proposto dalla testata sportiva portoghese Record.

Ad un anno dal suo arrivo al Benfica, infatti, Julian Weigl è pronto a lasciare il club a gennaio. Il centrocampista tedesco classe 1995, in grado di agire anche da difensore centrale, non è considerato una prima scelta da Jorge Jesus, che in questa stagione l’ha fatto giocare solo 435 minuti tra Europa League e campionato. L’ex Borussia Dortmund non vuole più essere un’alternativa e il Milan di Maldini, secondo Record, si starebbe interessando così come fece, tre stagioni fa, l’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli. E il dt rossonero non si vuole fermare qui. Non solo Weigl, il mercato di gennaio sarà ricco: l’obiettivo è, chiaramente, tornare in Champions con tre grandi colpi! >>>LEGGI LA NOTIZIA