Materazzi: “Il Milan ha preso Tare, uno che di calcio ne capisce tanto”

“Leoni del Parma? Mi piace, un difensore giovane serve come il pane. Anche perché le altre si rinforzeranno. Purtroppo, e lo dico da tifoso nerazzurro, il Milan ha preso Tare, uno che di calcio ne capisce tanto. E il Napoli regalerà a Conte una super squadra. Chivu ha aspettato il momento giusto e afferrato il suo sogno con le mani. Negli anni, anche nelle giovanili, ha avuto diverse richieste, ma ha avuto l'intelligenza di saper cogliere l'attimo e soprattutto l'occasione. Per me è l'uomo giusto per guidare l'Inter in questo momento, e farà bene".