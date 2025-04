Masala: “Per il Milan sarà meglio ripartire a testa bassa, sul derby…”

"Una volta individuato l’uomo-guida in panchina, gli andrà consegnata una rosa all’altezza della missione. In estate il Milan ha acquistato Morata, Abraham, Fofana, Pavlovic ed Emerson Royal. Non saranno i Galacticos, ma sono pur sempre giocatori al livello di un club che partecipa al maxi-girone di Champions. Tanto che la squadra ce l’ha messa tutta per buttare via la qualificazione diretta agli ottavi nell’ultima giornata con lo sfondone contro la sfavorita Dinamo Zagabria.

Poi sono arrivati Gimenez, Walker, Joao Felix, Jimenez, Bondo e Sottil. Non pochi, quasi a significare che in precedenza è stato preso più di un abbaglio, in entrata e in uscita. Il direttore sportivo, il ruolo di Ibra, il nuovo allenatore, i prossimi rinforzi: le pratiche si accatastano, non mancherà il lavoro. Il derby dà più carica, soprattutto se chiuso a testa alta. Comunque andrà, per il Milan sarà meglio ripartire a testa bassa".