Marques: “Emerson Royal sta dimostrando una crescita importante”

Andersinho Marques, giornalista brasiliano, ha parlato a MilanNews.it. in merito al Milan e a Emerson Royal

Stefania Palminteri Redattore 29 settembre 2024 (modifica il 29 settembre 2024 | 17:52)

Andersinho Marques, giornalista brasiliano, ha parlato del Milane di Emerson Royal. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Sta crescendo Emerson Royal, nelle ultime due partite lo abbiamo visto migliorato, cosa ne pensa?

"Sì, è vero, Emerson Royal sta dimostrando una crescita evidente nelle ultime partite. Da sempre è stato un giocatore con grandi qualità atletiche e una presenza fisica importante, ma ultimamente sta migliorando molto anche dal punto di vista tattico e nella gestione della palla. La sua capacità di coprire la fascia, sia in fase difensiva che offensiva, lo sta rendendo un giocatore sempre più completo. Ha saputo rispondere alle critiche iniziali e oggi vediamo un Emerson molto più sicuro e maturo, pronto a prendersi maggiori responsabilità".

Cosa si dice in Brasile del suo passaggio al Milan?

"In Brasile c’è molta curiosità attorno al passaggio di Emerson Royal al Milan. I tifosi e gli addetti ai lavori vedono in lui un giocatore che può fare il salto di qualità in un campionato tatticamente esigente come la Serie A. Il Milan è un club di grande tradizione e i brasiliani guardano con attenzione ai propri connazionali che arrivano a San Siro. C’è fiducia che Emerson possa inserirsi bene e far parte di un progetto ambizioso come quello rossonero, soprattutto considerando che ha già esperienza in Europa".

Qual è la sua caratteristica migliore?

"La sua caratteristica migliore è senza dubbio l’atletismo. Emerson ha una capacità straordinaria di coprire il campo in lungo e in largo, sia in fase difensiva che in proiezione offensiva. È un giocatore che non si stanca facilmente, ha un’ottima resistenza e riesce a mantenere un ritmo alto per tutti i 90 minuti. Oltre a questo, la sua forza fisica gli permette di essere dominante nei contrasti e nei duelli aerei. È un terzino moderno, capace di dare un contributo importante sia nella fase di non possesso che in quella di costruzione".

Com’è stato l’adattamento a Milano?

"Emerson Royal ha sempre dimostrato una grande capacità di adattarsi, e Milano non fa eccezione. Milano è una città accogliente, e il Milan è un club che sa come mettere a proprio agio i nuovi giocatori. Da quello che si dice, si è inserito bene all’interno del gruppo e sta lavorando duramente per comprendere al meglio i dettami tattici della Serie A, che è molto diversa dai campionati in cui ha giocato in precedenza. Con l’aiuto dei suoi compagni e dello staff tecnico, il suo adattamento sta procedendo positivamente, anche perché Emerson ha sempre dimostrato di essere un professionista molto serio. La sua determinazione e voglia di imparare stanno giocando un ruolo fondamentale nel suo percorso di crescita".