Marinozzi: “Fonseca ha completato il processo di evoluzione del Milan”

Gli esperimenti sono stati soprattutto in difesa, mentre in attacco sono stati fatti degli aggiustamenti molto interessanti. Fonseca ha dato maggiore fluidità alle sue idee offensive, inserendo anche Leao. Molto hanno criticato il fatto di aver spostato Leao dalla sua comfort zone, mentre a mio avviso il ragazzo può migliore in quella posizione. Leao sta inserendo elementi nuovi, come il gol in Coppa Italia in cui ha attaccato la profondità come non aveva mai fatto. Non credo posso diventare una prima punta come ha fatto Cristiano Ronaldo per esempio, perchè Leao non ha la stessa fame di gol. Il paragone più azzeccato per me è con Vinicius a cui Ancelotti ha chiesto di accentrarsi un po' e di non stare solo largo a sinistra. Fonseca sta provando a fare lo stesso e sta cercando di avvicinare di più Leao alla porta".