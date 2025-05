Marianella: “Oggi la società Milan è abbastanza inesistente, serve…”

"Italiano oggi è uno dei migliori allenatori d'Europa. Non in Italia, ma in Europa. Ha fatto benissimo: ogni step della sua carriera, è stato una crescita. È un allenatore bravo sul campo, bravo nello spogliatoio dal punto di vista umano. Fatta questa premessa, oggi c'è una clamorosa distanza tra la società Bologna e la società Milan. Oggi la società Milan è abbastanza inesistente. Ad oggi non c'è Tare. La grande forza del Bologna è la società: c'è un poker di persone che ha reso questa squadra vincente. Tutto ciò che manca al Milan. È chiaro che il valore del Milan è diverso da quello del Milan, ma Italiano dovrebbe lasciare il certo per l'incerto. Se l'idea del Milan è Italiano, è una grande idea. Ad Italiano, Allegri e Motta, io aggiungerei Farioli e Sarri. Farioli potrebbe portare un calcio nuovo, entusiasmo, grande volontà. Con Sarri, ci sarebbe un progetto globale di gioco, di struttura, di esperienza: sarebbe una grande occasione per il Milan. Allegri per me andrà al Napoli. Sarri-Italiano-Farioli: si riempirebbero tutte le basi".