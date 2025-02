Marchegiani: “Sabato l’ingresso di Jimenez è stato decisivo, determinante”

Luca Marchegiani ha parlato a Sky Calcio Club in merito al Milan :

"Conceiçao ci ha ancora una volta azzeccato con i cambi. Secondo me ha una su strategia nella gestione delle sostituzioni, non solo dicendo "Preparo la squadra", ma "Preparo la squadra, le faccio fare il primo tempo in un modo e poi ho le mie alternative". Ieri l'ingresso di Jimenez è stato decisivo, determinante".