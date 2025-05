Marani: “Seconde squadre? Appartengono al sistema, non alla Serie C”

Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato delle seconde squadre, come il Milan Futuro

Stefania Palminteri Redattore 6 maggio 2025 (modifica il 6 maggio 2025 | 19:47)

Matteo Marani ha parlato in un’intervista a Tuttosport, in cui ha citato le seconde squadre, come il Milan Futuro:

“Intanto in questo momento ci sono due squadre impegnate nei playoff per la promozione in Serie B e una nei playout per evitare la retrocessione in Serie D. È la dimostrazione che le seconde squadre appartengono al sistema, non solo alla Serie C.

Posso solo ripetere i complimenti alla maturità dei nostri club: non è da tutti accettare nel proprio campionato società provenienti da altri. L’anno scorso abbiamo inserito regole più restrittive per playoff e playout” motivo per cui il Milan Futuro non potrà schierare Francesco Camarda.