Letizia: “Ds Milan? Sarà l’amministratore delegato Furlani che deciderà”

"Se il Milan va a Roma a parlare con Tare e poi, quando torna a Milano, non si ufficializza Tare, a che gioco stiamo giocando?! Se nelle quattro-cinque ore di colloquio, uno dei concetti più sottolineati è quello che tanto, alla fine, è l'amministratore delegato Furlani che decide, che Moncada rimane lì come scout, che Ibrahimovic ogni tanto si può venire a fare un giro perché è l'advisor della proprietà ed è importante, allora che cambia?! Non cambia veramente nulla. Che tipo di autonomia potrà avere il direttore sportivo? Questa impressione di Gattopardo spero venga sovrastata dai fatti e dalla personalità di Igli Tare, se il direttore sportivo sarà Igli Tare.

Se così non fosse, allora vorrebbe dire che non è cambiato nulla: se tutte le decisioni finali passano sempre da Furlani e non per un mero firmare o per un mero controllo economico, se le decisioni tecniche passano sempre da Moncada, se Ibra parla lui con la squadra delegittimando il direttore sportivo, a che cosa serve metterlo in società?! Certe cose siano chiarite già in sede di presentazione. Non è un capriccio da giornalisti, ma è una questione di un ruolo che impone una certa autonomia".