Kucka: “Leao gran giocatore, non mi aspettavo il saluto dei tifosi”

Sull'impresa sfiorata : "Ci abbiamo creduto. Dopo abbiamo fatto qualche errore dove il Milan ha segnato: è andata così, abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e abbiamo dato tutto. Volevamo un risultato positivo anche per noi, non ci siamo riusciti ma andiamo avanti"

Sulla fase difensiva del Milan e sul Milan in generale: "Quello ci sta, succede. Secondo me hanno avuto la partita sotto controllo tutti i 90 minuti. La nostra qualità non è al loro livello e per quello siamo partiti con l'idea di difendere bene, stare stretti e compatti, non aprire gli spazi. Quello lo abbiamo fatto abbastanza bene e abbiamo giocatori davanti che possono fare la differenza: abbiamo giocato così"