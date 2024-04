Juventus-Milan: il match viaggia verso l’anticipo, ecco quando

Juventus-Milan, match che potrebbe valere il secondo posto in classifica in Serie A, viaggerebbe verso l'anticipo a sabato 27 aprile alle ore 18:00. Il motivo sarebbero di ordine pubblico, dal momento che Torino ospiterà il G8 da domenica 28 a martedi 30 aprile. Juve-Milan, tra l'altro, dovrebbe andare in diretta soltanto su "DAZN". Motivo per il quale verrebbe scelto l'orario delle 18:00, visto che alle 20:45 l'emittente divide la diretta del match con "Sky Sport".