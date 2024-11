Jacobelli: “Juventus senza punta, doveva intervenire sul mercato”

“La Juventus è alle prese con l’emergenza infortuni e ora ci si rende conto di come non essere intervenuti sul mercato in attacco non sia stata una grande mossa. La verità è che il fattore infortuni avrebbe pesato su tutti, e così è. Sono già trentaquattro del resto i crociati saltati in Serie A nel 2024. In attacco sarà probabilmente Weah a dover indossare i panni dell’attaccante, serviranno la massima determinazione ed impegno”.