Iuliano: “A me Morata piace da impazzire, lo reputo un grande centravanti”

"Inter ancora favorita? Si, è la squadra campione d'Italia e quella più forte che gioca meglio. Il gruppo è ormai insieme da tanti anni, è logico che siano quelli da battere. Vedo bene il Napoli che sta operando con decisione sul mercato, non ci dobbiamo poi dimenticare del valore di Conte e di come alleni per vincere i campionati. C'è da valutare il Milan, ancora da lavori in corso, per il quale non ho ben capito il tipo di progetto. Ho qualche dubbio, ad esempio cercavano un tipo di attaccante e poi ne hanno preso un altro. A me Morata piace da impazzire, lo reputo un grande centravanti e lo avrei voluto nuovamente alla Juve. È un professionista esemplare, uomo spogliatoio, faccio i complimenti ai rossoneri per l'acquisto. E la Juve? Io spero sempre che vinca, ha un progetto chiaro come altre squadre. E ritornando al Milan, non vedo ancora questo. Sono contento sia rimasto De Rossi a Roma, perché merita tutti gli elogi fatti, mentre sono dispiaciuto per Igor (Tudor ndr) in quanto la società avrebbe dovuto salvaguardarlo di più. Fossi stato in loro, onestamente, avrei fatto di tutto per tenerlo. Farà un'ottima carriera".