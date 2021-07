In casa Milan, sfuma un altro colpo: Tadic giura amore al suo club

Dopo tanti tentativi, l'ago della bilancia è stata la volontà del calciatore: Maldini dovrà rinunciare al suo obbiettivo di mercato

Redazione Il Milanista

E' ancora magro il bottino del Milan sul fronte calciomercato. I rossoneri non sono ancora riusciti a concretizzare molto e, mentre lavorano affannosamente, i loro sogni e obbiettivi continuano a sfumare. I diavoli dovranno depennare l'ennesimo nome dalla loro lista dei desideri, poiché, dopo qualche tentativo di dialogo, si è già chiusa la pista che avrebbe portato Maldini a Dusan Tadic.

Le difficoltà con i lanceri

Dopo aver proposto all'entourage del classe '88 un contratto triennale all'incirca col doppio dello stipendio attuale, i rossoneri erano andati a sbattere contro l'opposizione serrata dell'Ajax, che tramite il ds Marc Overmars aveva comunicato tramite il Telegraaf: "Non lo vendiamo in questa stagione. Abbiamo iniziato insieme qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. È il cemento tra i mattoni dell'Ajax".

Nonostante la chiusura netta, i Diavoli avevano avuto l'impressione di aver conquistato l'interesse del calciatore, che avrebbe facilmente potuto spingere per un trasferimento a Milano; il capitano dei lancieri aveva infatti fatto capire di essere lusingato e affascinato dal progetto rossonero, così come dalla possibilità di giocare in Serie A.

Tadic dice "no" al Milan

La questione sembrava delicata ma fattibile. Il pupillo di Paolo Maldini sarebbe potuto sbarcare a San Siro, tanto che nessun membro dello staff del Milan sembrava intenzionato a mollare la presa. Almeno fino a d oggi. Infatti, come un fulmine a ciel sereno sono arrivate delle dichiarazioni dello stesso calciatore che hanno infranto per sempre i sogni rossoneri.

Dusan Tadic si è unito al ritiro dell'Ajax nelle scorse ore e, tramite Voetbal International, ha parlato in merito al suo futuro, chiudendo definitivamente le porte ad un suo trasferimento in Italia: "L'Ajax è il mio club, il club dei miei sogni. Penso solo a giocare per l'Ajax e mi diverto troppo per lasciare questa squadra. E' uno dei club più belli al mondo".