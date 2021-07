Milan: Tadic dice ‘Sì’, l’Ajax no. La trattativa va avanti

Dusan Tadic è il nome nuovo del mercato del Milan, al calciatore piacerebbe trasferirsi in rossonero, l'Ajax però non è della stessa idea

Redazione Il Milanista

Dusan Tadic è l'ultima idea di mercato del Milan. Piace il capitano dell'Ajax ai rossoneri, che lo hanno individuato come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, vista anche la sua duttilità tattica. Può giocare in attacco, da falso nueve il serbo, ma sa anche svariare su tutto il fronte offensivo. Può adattarsi sulla fascia destra, come quella mancina. Anche se il ruolo naturale è quello del trequartista, dietro alla punta. Quello che serve al Diavolo, dopo l'addio del turco che ha preferito andare a giocare nell'Inter.

Le ultime su Dusan Tadic di Sky Sport

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il numero dieci degli olandesi. Il calciatore avrebbe aperto all'opportunità di trasferirsi in Italia, a Milano. Vorrebbe indossare la maglia rossonera, ma l'Ajax non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo capitano. Nonostante l'età, Tadic è un classe '88 viene considerato un giocatore fondamentale. Una trattativa che quindi non si dovrebbe concludere in tempi brevi. Maldini e Massara dopo aver registrato l'ok del numero 10 del lancieri adesso si aspettano che il serbo forzi la mano con la sua società. Soltanto dopo questo verrano allacciati i contatti con la società di Amsterdam.

Overmars allontana Tadic dal Milan

Marc Overmars, dirigente dell'Ajax, intervistato sulla questione Tadic e il mercato ha detto la sua sul possibile trasferimento del trequartista al Milan. Queste le sue parole al 'De Telegraaf':

"Dusan Tadic per noi non è assolutamente in vendita. Ad oggi non c'è alcuna possibilità che possa cambiare squadra, che lasci il nostro club. E' il nostro capitano e inoltre è un calciatore molto importante per noi, fondamentale".

Allontana quindi il Milan Marc Overmars, che non sembra voler concedere alcun spiraglio alla possibile trattativa tra l'Ajax e i rossoneri. Il Diavolo adesso però aspetto un segnale dal giocatore stesso, che come detto dovrà forza la mano per venire a Milanello.