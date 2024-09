Impallomeni: “Un campionato strano, senza leader o padroni”

"L'Inter per tanti è la squadra da battere, il ko nel derby non cambia le cose, ma l'inizio non è stato fulminante. Per me devono ancora settarsi e ripartire. Devono però stare attenti. Le cose si stanno complicando. La Roma è a due punti da Milane Inter e sappiamo il caos che è successo. E' un campionato strano, senza una vera padrona. In questa incertezza, la Juventus è quella che dà un po' l'idea di essere più solida".