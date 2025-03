Impallomeni: “Milan penalizzato in maniera clamorosa dall’arbitraggio”

"Mariani, arbitraggio molto discutibile, io gli avrei dato 4,5. Il gol dell'1-1 è irregolare. E' stata una partita bella, il Milan ha rischiato di andare sul 2-1, poi di nuovo disattenta in alcuni momenti e ora credo che per il Milan sarà difficile raggiungere il 4° posto. Il Milan è stato penalizzato in maniera clamorosa e inqualificabile dall'arbitraggio. Hanno sbagliato diversi calciatori, ma nel momento migliore del Milan ha subìto un 2-1, anche lì irregolare. Ok, non sarà squadra il Milan, però l'arbitraggio...".