Impallomeni: “Milan in ritardo sulla tabella di marcia, brutto avvio”

"Dopo la sosta è la vera partenza. Il prologo sono state le prime tre giornate, visto che il mercato era ancora aperto. Era imporante però fare punti prima, ora si deve ricominciare con un ritmo diverso. Juve e Inter sono già forti, Roma e Milan sono in ritardo e senza vittoria ora sarebbero già in grave ritardo".

"Tutti curiosi della Roma ma non responsabilizzerei troppo De Rossi. Ora deve formare e identificare quello che ha in mente. Finora per il mercato non ha avuto tempo, ma sono arrivati ottimi giocatori. Vedremo che lavoro farà, così come Conte, ma anche il Milan se riuscirà ad uscire da queste sabbie mobili".