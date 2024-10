Impallomeni: “Fonseca? Non so se si può risolvere questa situazione”

"Non è facile, si parla di giocatori centrali quelli che dovresti togliere. La gestione dello spogliatoio spetta a Fonseca, mi aspetterei una presenza forte della dirigenza. Mi aspettavo che il Milan avesse superato la crisi, invece non è così. La notizia di Firenze è il 'Why?' di Pulisic, che sembrava sempre molto pacato, quindi qualcosa non va. E' un cortocircuito, non so come se ne esce. Io vorrei sapere da Pulisic come sono andate le cose. Si è fatto togliere il pallone per il rigore, subisci una decisione del genere e poi ti permetti di dire certe cose al tecnico? Ormai è lo zimbello, è la fotografia del Milan adesso. Non so se si può raddrizzare la situazione e non vedo il sostituto ideale".