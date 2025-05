Impallomeni: “Al Milan serve un profilo come Allegri, anche Fabregas”

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato degli allenatori che secondo lui verranno confermati o no

"Alla Juve Fabregas, continuerei sulla linea di rottura. Al Napoli ancora un anno Conte o ADL andrà su Allegri. Roma? La conferma di Ranieri, almeno per un anno ancora. Magari facesse ancora uno sforzo per un anno. Io poi non trascurerei Gasperini, Ranieri lo ha escluso ma non ci credo fino in fondo. Al Milan Fabregas e Allegri, uno dei due, ma come qualità di calcio e il solco tracciato nella storia del Milan".