Il valore dei calciatori rossoneri vola insieme al Milan

MILANO – L’ottimo inizio di stagione del Milan, sia on campionato che in Europa, porta i suoi frutti anche sl mercato. Il valore dei calciatori rossoneri è infatti in crescita, in alcuni esponenziale, come nel caso di Theo Hernandez. Pagato 20 milioni di euro al Real Madrid e oggi il suo cartellino vale più del doppio dell’investimento fatto. Discorso simile per Calabria, prodotto del vivaio del Diavolo e oggi il suo cartellino si aggira in torno ai 20 milioni. In caso di cessione il Milan realizzerebbe una plusvalenza pura. Anche per Donnarumma può valere questa situazione, con il cartellino dell’estremo difensore schizzato oltre i 60 milioni di euro. Anche se probabilmente la crescita più clamorosa è quella di Alexis Saelemaekers, il belga pagato quasi 7 milioni tra prestito e riscatto, in meno di anno è riuscito a raddoppiare il valore del suo cartellino. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<