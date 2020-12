Il report da Milanello, in vista della gara con il Sassuolo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Prima parte del lavoro con la consueta attivazione muscolare in palestra, a seguire squadra in campo per una serie di torelli. Suddivisi in due gruppi, i rossoneri hanno svolto lavoro tecnico e lavoro aerobico. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna. Per domani, sabato 19 dicembre, il programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 11.30 e, alle 14.00, l'allenamento di rifinitura al termine del quale la squadra partirà per Reggio Emilia.