Il Milan valuta un rinforzo francese per la fascia rossonera

Il duo del Diavolo, Massara-Maldini, avrebbe messo nel mirino un terzino del Monaco, come sostituto di Theo Hernandez

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a lavorare senza sosta per rinsaldare la rosa. Maldini e Massara avrebbero affisso il cartello "lavori in corso" sulle fasce; il duo è intenzionato a regalare a Pioli dei degni vice per Calabria, che ha appena rinnovato fino al 2025, e Theo Hernandez.

Bocciato Conti, con Kalulu valutato come jolly difensivo, il Diavolo ha estremo bisogno per entrambe le corsie di acquistare dei nuovi esterni, per dare respiro ai suoi titolari. Ad oggi ci sono tantissimi nomi sul taccuino della società rossonera, per cui gli uomini del fondo Elliott starebbero lavorando, tra i più ricordiamo: Serge Aurier e Giuseppe Pezzella, in uscita dal Parma.

Il Milan valuta un giovane per la fascia sinistra

La caccia al terzino si è spostata in Francia, dove il Milan starebbe seguendo un nuovo profilo. I rossoneri sembrano, infatti, vicini a chiudere la trattativa per portare in Italia Fodé Ballo-Touré; terzino senegalese classe 1997 del Monaco.

Il dialogo tra i due club è già stato avviato, con i monegaschi disposti ad accettare 8 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. Restano da limare alcuni dettagli contrattuali, in particolare per quanto riguarda la durata dell'ingaggio, che sarà di 4 o 5 anni. Dopodiché potrebbe arrivare il nero su bianco, con visite mediche già settimana prossima.

Chi è il calciatore?

Ballo-Touré è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, dove si è formato prima di passare al Lille a parametro zero nell'estate del 2017. Il passaggio a Monaco è arrivato nel gennaio del 2019, per circa 11 milioni di euro.

Nell'ultima stagione, il difensore di origine senegalese, ha collezionato ben 29 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia, mettendo anche a segno 5 assist. Per il Milan potrebbe essere l'uomo giusto per la corsia di sinistra, utile per far rifiatare Theo, stacanovista assoluto dell'ultima stagione rossonera con 45 presenze.