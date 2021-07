News Milan | Altro che Psg, Maldini prova il colpo dell’anno: la raffica

Guardiamoci intorno in Serie A e in Europa. Chi sta facendo un grande mercato se non il Psg che gode apparentemente di capitali illimitati? Praticamente nessuno. Però, c'è da dire, che fra le big, il Milan è fra le più attive. Dopo aver inanellato i colpi Maignan, Tomori, Tonali e Giroud, ora il Diavolo ha tre lacune importanti da colmare. Pioli spera in un regalo che possa andare anche oltre le più rosee aspettative. Partiamo dunque con la consueta raffica di aggiornamenti sui movimenti del mercato rossonero<<<