Il Milan punta con forza un giovane talento del Brugge

La dirigenza rossonera continua a lavorare per assicurarsi il sostituto di Calhanoglu, dopo il suo cambio di sponda improvviso

Massare e Maldini hanno messo gli occhi su Charles De Ketelaere , premiato a dicembre con il premio di Promessa dell’Anno ai Belgian Sports Awards dello scorso dicembre. Ex-bambino prodigio con la racchetta, il calciatore ha già giocato oltre cinquanta partite in prima squadra con il Brugge e lo scorso novembre ha debuttato in nazionale contro la Svizzera.

Il classe 2001 da il meglio di sé come seconda punta o sulla fascia sinistra, ma può giocare bene anche sulla trequarti. Il calciatore non rinuncia mai al duello fisico, anche nel gioco aereo può ancora migliorare molto. Per questo, la squadra che lo schiera davanti ha bisogno di un attaccante di peso per occupare l’area quando lui taglia fuori e si allarga. E lì sopperiranno Ibra e Giroud.