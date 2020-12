Il Milan Femminile di Maurizio Ganz stupisce tutti, numeri da record

MILANO – Non c’è solo il Milan e la sua buonissima stagione. Anche le ragazze di Maurizio Ganz stanno stupendo tutti. Giacinti e compagne hanno collezionato fin qui la bellezza di undici vittorie su dodici disponibili tra campionato e Coppa Italia. Trentatré punti raccolti, 7 in più rispetto alla passata stagione, e più 3 rispetto al Milan Femminile di Carolina Morace. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<