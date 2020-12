Il Milan e Franck Kessie: futuro insieme

MILANO – Il Milan pensa al rinnovo di Franck Kessie, fino al 2024, non un segreto. Nel prossimo periodo dovrebbe arrivare il nuovo accordo con il centrocampista. Lo stesso centrocampista non sembra aver intenzione di cambiare maglia, ecco le sue parole:

"Futuro? Sto bene al Milan e ho un contratto con questo club. Io non ho mai pensato di andare via, così come la società non mi ha mai detto di volermi cedere".