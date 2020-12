Il Milan e Donnarumma sono sempre più vicini: le ultime sul rinnovo

MILANO – Il portale calciomercato.com ha riportato le ultime indiscrezioni sul futuro di Gigio Donnarumma. Il rinnovo di contratto con il Milan, infatti, sembra essere sempre più vicino. La distanza con le richieste del suo agente, Mino Raiola è minima. Gli ultimi contatti sono stati continui e positivi, anche se non c’è ancora l’ intesa definitiva. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<