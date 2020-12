Il messaggio del Milan per Franck Kessie

ULTIME NOTIZIE MILAN

Una giornata speciale per Franck Kessie: oggi il nostro numero 79 festeggia 24 anni! Fin dal suo arrivo è stato una delle colonne del centrocampo rossonero, che ora guida con esperienza e fisicità. Franck sta vivendo la sua quarta stagione con il Milan, in costante crescita: per ora, 20 presenze, 4 gol (contro Crotone, Udinese, Fiorentina e Sampdoria) e 3 assist (contro Spezia, Verona e Fiorentina). Oggi puoi festeggiare, Franck, sperando di farlo insieme anche domani in campo. Tanti auguri!