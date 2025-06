Il DS del Leverkusen: “Nessuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka”

Il ds del Bayer Leverkusen è intervenuto a Kicker per parlare della trattativa tra il Milan e il centrocampista Xhaka

Simon Rolfes, lo Sporting Manager Director del Bayer Leverkusen, ha parlato a Kicker in merito alla trattativa tra Milan e le aspirine:

“Non c'è stata e non c'è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi”.