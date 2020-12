Il d.s. del Bodo/Glimt: “Hauge un fenomeno, il Milan lo seguiva da tempo”

MILANO – Aasmund Bjørkan, direttore sportivo del Bodo/Glimt, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ovviamente al centro del discorso c’è stato Jens Petter Hauge, protagonista dell’ultima gara di Europa League del Milan, e il club rossonero. Ecco le sue parole:

“Il Milan lo seguiva de tempo, molto tempo del partita contro di noi. Quella è stata la scintilla che li ha convinti, su di lui però c’erano tante squadre. Dalle Serie A alla Premier League, fino alla Bundesliga. Noi però eravamo in parola con Maldini. Il Milan? può vincere lo scudetto, basta far giocare Hauge, è un fenomeno, ci pensa lui“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA