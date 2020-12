Ibrahimovic ancora a parte, difficile vederlo in campo per Milan-Parma

MILANO – Difficile vederlo in campo, contro il Parma. Queste sono le ultimi indiscrezioni che filtrano da Milanello e si riferiscono a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan infatti si è allenato ancora a parte nel centro sportivo rossonero. Una notizia che spegne l’ottimismo filtrato ieri sul possibile recupero dello svedese in vista del prossimo impegno in campionato, a San Siro contro la squadra di Fabio Liverani. Lo ha riportato Sky Sport, che ha drasticamente diminuito le speranze sul ritorno in campo del numero undici rossonero. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<